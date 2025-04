Achille Lauro, show in piazza di Spagna a Roma

Achille Lauro ha presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album, “Comuni mortali”, in uscita il 18 aprile, davanti a circa duemila fan assiepati intorno alla fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna a Roma. Un’ora circa di live show dalla scalinata di Trinità dei Monti, annunciato solo poche ore prima sui social, con dieci brani in scaletta. Achille Lauro, sotto una leggera pioggia, ha cantato “Incoscienti giovani”, in gara all’ultimo festival di Sanremo, e non è mancata la versione live di “Rolls Royce”, così come un omaggio ad Antonello Venditti con “Notte Prima degli esami”.

