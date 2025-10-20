Blitztv.it ESTERI Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare

ESTERI





Tragedia all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Un aereo cargo Boeing 747, in arrivo da Dubai, è uscito dalla pista nord durante l’atterraggio, travolgendo un mezzo del servizio di terra e finendo parzialmente in mare. Secondo la polizia locale, il veicolo è stato scagliato in acqua con due persone a bordo, entrambe decedute. Illesi, invece, i membri dell’equipaggio.

