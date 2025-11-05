Blitztv.it ESTERI Aereo cargo si schianta dopo il decollo contro edifici e auto
Video precedente Il sindaco Silvia Salis porta in aula gli insulti sessisti che riceve Il sindaco Silvia Salis porta in aula gli insulti sessisti che riceve
Video successivo Notte incantata a Selva di Val Gardena, la prima neve trasforma il paese Notte incantata a Selva di Val Gardena, la prima neve trasforma il paese
Aereo cargo si schianta dopo il decollo contro edifici e auto
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Notte incantata a Selva di Val Gardena, la prima neve trasforma il paese

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Aereo cargo si schianta dopo il decollo contro edifici e auto

58

Negli Stati Uniti un aereo cargo è precipitato poco dopo il decollo da Louisville, nel Kentucky. Il cargo, del servizio postale UPS, era diretto alle Hawaii. L’aereo è andato a schiantarsi contro edifici e case provocando diverse vittime. L’impatto ha provocato un violento incendio, con colonne di fumo visibili a distanza. L’aeroporto di Louisville è sede del Worldport, il più grande hub globale di UPS, dove ogni giorno vengono gestiti milioni di pacchi destinati a tutto il mondo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags aereoblitztvcargokentuckylouisvilleschianto
Video precedente
Privato: [ID: ZwwXuBed5ZM] Youtube Automatic

Il sindaco Silvia Salis porta in aula gli insulti sessisti che riceve

Video successivo
Privato: [ID: UNdZp8erDHg] Youtube Automatic

Notte incantata a Selva di Val Gardena, la prima neve trasforma il paese

Top