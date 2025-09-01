Afghanistan, terremoto di magnitudo 6 devasta la provincia di Kunar

Continua a salire il bilancio dei morti per il terremoto nella provincia di Kunar, in Afghanistan. Il sisma, di magnitudo 6, ha distrutto centinaia di case di fango e pietra. La conta delle vittime è destinata a salire di ora in ora con l’arrivo delle notizie dalle aree più remote, dove si continua a scavare anche a mano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/