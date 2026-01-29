Alex Pretti, il video inedito: lo sputo il calcio che provocano gli agenti Ice

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali che fanno discutere.



Un nuovo video, emerso solo nelle ultime ore, riporta l’attenzione sulla vicenda di Alex Pretti e sul rapporto di tensione con gli agenti federali dell’immigrazione americana. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano un episodio avvenuto giorni prima della sua morte, in cui Pretti si trovò faccia a faccia con agenti dell’ICE.



Nel filmato si vede chiaramente un uomo identificato come Alex Pretti mentre si avvicina a un’auto degli agenti federali. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche statunitensi, Pretti sputa contro il veicolo e subito dopo lo colpisce con un calcio, sotto lo sguardo degli agenti presenti sulla scena. Le immagini non mostrano l’intero contesto dell’episodio, ma documentano un momento di forte tensione.



Il video sarebbe stato girato a Minneapolis, in Minnesota, e risalirebbe a circa undici giorni prima dell’episodio in cui Pretti è morto durante un intervento delle forze federali. La diffusione di questo filmato ha riacceso il dibattito negli Stati Uniti, soprattutto sui social, dove in molti si interrogano su cosa sia realmente accaduto prima dell’escalation finale.



Le autorità hanno confermato l’autenticità del video, spiegando che si tratta di un episodio distinto e precedente rispetto allo scontro mortale. Allo stesso tempo, la pubblicazione delle immagini ha alimentato polemiche e interpretazioni contrastanti, con chi sottolinea il comportamento provocatorio mostrato nel filmato e chi invece chiede maggiore chiarezza sull’uso della forza da parte degli agenti.



