Amici, Raffaele vola da Martina: i due escono allo scoperto

Dopo la fine di “Amici”, Martina Miliddi e Raffaele Renda escono allo scoperto. La storia, iniziata in sordina, ora è alla luce del sole. Lui l’ha raggiunta in Sardegna per trascorrere qualche ora insieme e, dopo gli scatti dei paparazzi, sono arrivati i video e le foto social. “Senza limiti”, scrive Martina postando un selfie con Raffaele. E lui subito risponde e strizza l’occhio: “Bellissima la Sardegna”.

Il rapporto tra i due aveva fatto discutere già nella casetta di “Amici”. Nella scuola, infatti, Martina aveva iniziato una relazione con un altro cantante, Aka7even. Come l’ha presa lui? Si direbbe non bene. I più attenti, infatti, hanno notato che ha tolto il follow sui social alla ex e al “rivale”. E anche tra i fan, in molti hanno criticato Martina e Raffaele tanto che lei ha deciso di rispondere: “Nella vita ognuno è libero di fare le proprie scelte”

