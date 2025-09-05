Blitztv.it MUSICA Angelina Mango torna sul palco: la sorpresa al concerto di Olly
Video precedente Anna Foglietta bloccata dai carabinieri a Venezia: manifestava per Gaza Anna Foglietta bloccata dai carabinieri a Venezia: manifestava per Gaza
Video successivo Ascoli Piceno, i cavalli finiscono nel burrone: intervengono i vigili del fuoco (con un escavatore) Ascoli Piceno, i cavalli finiscono nel burrone: intervengono i vigili del fuoco (con un escavatore)
Angelina Mango torna sul palco: la sorpresa al concerto di Olly
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Ascoli Piceno, i cavalli finiscono nel burrone: intervengono i vigili del fuoco (con un escavatore)

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
MUSICA

Angelina Mango torna sul palco: la sorpresa al concerto di Olly

4.8K

Angelina Mango è tornata a esibirsi dal vivo. La vincitrice di Sanremo 2024 è salita a sorpresa sul palco dell’Ippodromo di Milano durante il concerto di Olly. Nel corso della serata del 4 settembre, l’artista genovese ha iniziato a intonare “Per due come noi” e, inaspettatamente, al suo fianco è comparsa Angelina Mango, che ha duettato con lui davanti a migliaia di fan. “Mi siete mancati da morire”, ha detto lei visibilmente emozionata.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztv
Video precedente
Privato: [ID: jTFQCQEF_44] Youtube Automatic

Anna Foglietta bloccata dai carabinieri a Venezia: manifestava per Gaza

Video successivo
Privato: [ID: KasSSi5GmGg] Youtube Automatic

Ascoli Piceno, i cavalli finiscono nel burrone: intervengono i vigili del fuoco (con un escavatore)

Top