CRONACA

Anna Foglietta bloccata dai carabinieri a Venezia: manifestava per Gaza

I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell’approdo all’Excelsior, la lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist, “We Are Coming”, a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sulla lancia è stata sventolata anche una bandiera palestinese. Le forze dell’ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l’opera d’arte che la bandiera.

