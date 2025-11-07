Applausi e commozione per Polonara: l’omaggio prima di Baskonia-Virtus

Un momento di grande emozione ha preceduto la sfida di Eurolega tra Baskonia e Virtus Bologna. L’intero palazzetto di Vitoria si è alzato in piedi per applaudire Achille Polonara, ex di entrambe le squadre, protagonista di una lunga battaglia contro la malattia. I giocatori delle due formazioni hanno esposto uno striscione con la scritta “Forza Achi”, mentre Sedekerskis e Pajola mostravano due maglie dedicate al giocatore azzurro, recentemente dimesso dopo settimane di coma indotto. Polonara, 32 anni, combatte da mesi contro una forma aggressiva di leucemia mieloide acuta, diagnosticata a giugno. Dopo un trapianto di midollo a settembre, era stato colpito da un embolo che aveva aggravato le sue condizioni. L’applauso di Vitoria è stato il segnale più bello della serata: un messaggio di vicinanza e speranza per un atleta che non ha mai smesso di lottare, in campo e nella vita.

