Blitztv.it ANIMALI Arizona, cane si fa male durante un’escursione con i padroni: soccorso con un elicottero
Video precedente Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande
Video successivo California, elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme California, elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme
Arizona, cane si fa male durante un’escursione con i padroni: soccorso con un elicottero
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

California, elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ANIMALI

Arizona, cane si fa male durante un’escursione con i padroni: soccorso con un elicottero

12

Intervento insolito per gli agenti della Contea di Maricopia, in Arizona. Gli uomini dello sceriffo sono infatti intervenuti con un elicottero per soccorrere un cane rimasto ferito durante un’escursione. Grazie a una speciale imbracatura, l’animale è stato salvato e trasportato dal veterinario.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags arizonablitztvcaneelicotterosoccorso
Video precedente
Privato: [ID: EKsmv6Q32Ms] Youtube Automatic

Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Video successivo
Privato: [ID: I6BRvjl9Org] Youtube Automatic

California, elicottero perde il controllo e si schianta tra le palme

Top