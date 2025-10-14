Arizona, cane si fa male durante un’escursione con i padroni: soccorso con un elicottero
Intervento insolito per gli agenti della Contea di Maricopia, in Arizona. Gli uomini dello sceriffo sono infatti intervenuti con un elicottero per soccorrere un cane rimasto ferito durante un’escursione. Grazie a una speciale imbracatura, l’animale è stato salvato e trasportato dal veterinario.
