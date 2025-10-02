Blitztv.it ANIMALI Arizona, tra gli scaffali del supermercato spunta un orso bruno
Arizona, tra gli scaffali del supermercato spunta un orso bruno
ANIMALI

Arizona, tra gli scaffali del supermercato spunta un orso bruno

17

Un orso ha sorpreso i clienti di un supermercato di Oro Valley, nello Stato americano dell’Arizona, entrando dalla porta principale e correndo all’interno per alcuni minuti prima di uscire dall’edificio. L’orso era stato già avvistato nei giorni precedenti nel quartiere dove si trova il supermercato. Dopo l’incursione, l’animale ha di nuovo fatto perdere le sue tracce.

Tags arizonablitztvoro valleyorsosupermercato
Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, fermati oltre 200 attivisti

Top