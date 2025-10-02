Arizona, tra gli scaffali del supermercato spunta un orso bruno

Un orso ha sorpreso i clienti di un supermercato di Oro Valley, nello Stato americano dell’Arizona, entrando dalla porta principale e correndo all’interno per alcuni minuti prima di uscire dall’edificio. L’orso era stato già avvistato nei giorni precedenti nel quartiere dove si trova il supermercato. Dopo l’incursione, l’animale ha di nuovo fatto perdere le sue tracce.

