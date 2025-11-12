Blitztv.it ESTERI Arrestata la “regina delle cripto” da 5 miliardi: il blitz
Arrestata la "regina delle cripto" da 5 miliardi: il blitz
ESTERI

Arrestata la “regina delle cripto” da 5 miliardi: il blitz

Zhimin Qian, conosciuta come la “cryptoqueen”, è stata arrestata nel Regno Unito mentre dormiva in un hotel di lusso. Condannata a 11 anni di carcere, aveva truffato oltre 128mila persone in Cina, sottraendo 5 miliardi di sterline in Bitcoin. Le immagini mostrano il momento del blitz della polizia britannica che ha messo fine alla sua fuga milionaria.

Tags arrestoblitztvcriptovaluteZhimin Qian
