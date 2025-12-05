Arte shock a Miami: i robot con le teste di Musk e Bezos

A Miami Beach, durante la fiera Art Basel, il celebre artista digitale Beeple ha presentato un’installazione che ha lasciato il pubblico senza parole. Cani-robot con le teste di Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg producono NFT come escrementi, in una performance che mescola ironia, satira e riflessione sul potere tecnologico. L’opera, parte della collezione “Regular Animals”, è diventata virale in poche ore: un mix di scultura, arte generativa e provocazione che mette in discussione i confini tra umano e artificiale. Guarda il video e scopri la provocazione che sta facendo discutere il mondo dell’arte.

