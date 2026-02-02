Assalto a colpi di mazza in una gioielleria di Londra

👉 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per i video di cronaca più seguiti del momento.

Un assalto rapido e violento, avvenuto sotto gli occhi del personale.

Il video che ha iniziato a circolare sui social mostra una rapina a colpi di martello nel cuore di Richmond, nel west di Londra, in una delle zone più frequentate e curate della città.

Nel filmato si vedono due uomini con il volto coperto e il cappuccio alzato arrivare davanti alla gioielleria Gregory & Co, situata in Paved Court, una stretta via pedonale acciottolata costellata di boutique, bar e ristoranti. Senza esitazioni, uno dei rapinatori ha usato un martello per colpire ripetutamente la vetrina, mandando in frantumi il vetro anteriore del negozio.

Dopo aver danneggiato la vetrina, i ladri hanno piegato il vetro rotto all’indietro, creando un varco sufficiente per raggiungere i gioielli esposti. In pochi secondi hanno iniziato a raccogliere numerosi oggetti, infilando tutto in una borsa blu.

Nel frattempo, il personale del negozio ha cercato di reagire. Nel video si nota chiaramente un dipendente che ha tentato di colpire i rapinatori con una piccola scatola, mentre un altro ha provato a spostare i gioielli dalla vetrina verso l’interno del negozio, nel tentativo di evitare il furto.

La scena si è svolta in modo concitato, con attimi di forte tensione. Nonostante il tentativo dei dipendenti di fermare i ladri, i due uomini sono riusciti a fuggire rapidamente, allontanandosi in direzione di Richmond Green, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto comunicato dalla Metropolitan Police, la rapina è avvenuta intorno alle 10:30 di sabato mattina. Le forze dell’ordine hanno confermato di stare trattando l’episodio come una rapina aggravata e hanno lanciato un appello ai testimoni.

Al momento non sono stati effettuati arresti. La polizia sta analizzando il video diffuso online e raccogliendo eventuali informazioni utili da chi si trovava nella zona al momento dei fatti.

Il colpo ha attirato particolare attenzione anche per la posizione del negozio. Paved Court non è una strada qualsiasi: è una piccola via pedonale molto conosciuta e spesso affollata, che in passato ha anche fatto da set televisivo. Proprio lì sono state girate alcune scene della serie di successo “Ted Lasso”, prodotta da Apple TV.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei negozi di lusso e sulla rapidità con cui rapine di questo tipo possono essere portate a termine anche in aree centrali e turistiche. La dinamica, ripresa in video, mostra come pochi istanti siano sufficienti per causare danni ingenti e mettere a rischio l’incolumità di chi lavora all’interno.

Nel video completo puoi vedere l’intera sequenza dell’assalto, i tentativi dei dipendenti di fermare i ladri e la fuga finale.

