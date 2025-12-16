Blitztv.it ESTERI Attacco Usa nel Pacifico contro le navi dei narcos
Attacco Usa nel Pacifico contro le navi dei narcos
ESTERI

Attacco Usa nel Pacifico contro le navi dei narcos

Gli Stati Uniti hanno colpito tre imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale. L’operazione militare, basata su informazioni di intelligence, ha causato la morte di otto uomini. Le immagini mostrano l’area dell’intervento e ricostruiscono le fasi del bombardamento, parte di una piu’ ampia campagna Usa contro il narcotraffico nella regione.

