ESTERI

Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

Un attacco con arma da taglio ha sconvolto la comunità ebraica di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Il fatto è avvenuto nei pressi della sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Crumpsall, durante le celebrazioni di Yom Kippur, la festività più solenne del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dal sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e riportato dalla BBC, il bilancio è di quattro persone ferite. L’autore dell’attacco è stato ucciso dalle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto.

