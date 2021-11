Auguri Taylor Mega: la festa di compleanno è in bikini a Dubai

Festa di compleanno in bikini a Dubai per Taylor Mega. L’influencer ha spento 28 candeline in compagnia dell’amica Francesca e per l’occasione non si è fatta mancare davvero nulla. Prima un giro della città in limousine con tanto di karaoke, poi il cambio d’abito prima della serata in un ristorante di lusso. Infine le foto social in bikini davanti a un enorme mazzo di rose rosse: chi sarà il misterioso mittente?

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

https://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/