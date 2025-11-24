Auto contromano a Napoli: il caos dopo la partita

A Napoli, dopo la partita del 22 novembre allo stadio Maradona, diverse auto e scooter hanno imboccato contromano la Galleria Laziale, paralizzando la circolazione già congestionata dal deflusso dei tifosi. I mezzi pubblici sono rimasti bloccati all’ingresso del tunnel e la situazione è degenerata in minuti di tensione, insulti e manovre pericolose. Solo la retromarcia dei veicoli in contromano ha permesso alla circolazione di ripartire lentamente.

