CRONACA Auto contromano a Napoli: il caos dopo la partita
Auto contromano a Napoli: il caos dopo la partita
CRONACA

Auto contromano a Napoli: il caos dopo la partita

10

A Napoli, dopo la partita del 22 novembre allo stadio Maradona, diverse auto e scooter hanno imboccato contromano la Galleria Laziale, paralizzando la circolazione già congestionata dal deflusso dei tifosi. I mezzi pubblici sono rimasti bloccati all’ingresso del tunnel e la situazione è degenerata in minuti di tensione, insulti e manovre pericolose. Solo la retromarcia dei veicoli in contromano ha permesso alla circolazione di ripartire lentamente.

