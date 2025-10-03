Blitztv.it CRONACA Auto contromano sulla superstrada per 10 km
CRONACA

Auto contromano sulla superstrada per 10 km

Un’auto ha percorso 10 chilometri contromano sulla superstrada da Corridonia a Civitanova. Una macchina, a bordo della quale è stato girato il video, si è affiancata suonando e gridando “fermati” ma senza risultati. La vettura contromano ha proseguito fino all’uscita di Civitanova, dove è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale che nel frattempo aveva ricevuto numerose segnalazioni. Alla guida c’era una donna di 70 anni alla quale è stato sequestrato il veicolo.

