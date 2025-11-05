Blitztv.it ESTERI Auto e camion trascinati via: il tifone Kalmaegi devasta le Filippine
Auto e camion trascinati via: il tifone Kalmaegi devasta le Filippine
Auto e camion trascinati via: il tifone Kalmaegi devasta le Filippine

Il tifone Kalmaegi ha devastato la zona centrale delle Filippine. Inondazione e frane hanno causato decine di morti e dispersi e migliaia di sfollati. La provincia di Cebu è la più colpita: secondo un portavoce provinciale 35 corpi sono stati recuperati da una città costiera allagata. Questa è considerata la peggiore inondazione degli ultimi anni nell’arcipelago del Sud-est asiatico

