Auto fuori controllo in Guatemala, tragedia a Petén

Un’ auto impazzita ha trasformato una strada del Guatemala in uno scenario di tragedia. In questo video mostriamo le immagini del grave incidente avvenuto a San Benito, nel dipartimento di Petén, dove un veicolo fuori controllo ha provocato due morti e diversi feriti.

Secondo quanto emerso, l’ incidente è avvenuto lungo la strada principale del quartiere Tres de Abril. Per cause non chiarite, il conducente ha perso il controllo dell’ auto, iniziando una corsa incontrollata che ha coinvolto più mezzi nel giro di pochi istanti.

Il primo impatto è stato con una motocicletta. Il motociclista è stato travolto e scaraventato sull’ asfalto, ma contro ogni previsione si è salvato miracolosamente. Le immagini e le testimonianze parlano di pochi centimetri e di una dinamica che avrebbe potuto avere un esito molto più grave.

Dopo aver colpito la moto, l’ auto ha continuato la sua corsa andando a schiantarsi violentemente contro una camionetta che procedeva lungo la stessa arteria. L’ impatto è stato devastante e ha distrutto la parte posteriore del veicolo.

Il conducente della camionetta, un uomo di 60 anni, è morto a causa delle gravissime ferite riportate. L’ incidente ha avuto conseguenze anche per altri automobilisti presenti sulla strada, coinvolti direttamente o indirettamente nello schianto.

Il bilancio finale è pesante: due persone hanno perso la vita e almeno cinque sono rimaste ferite in modo serio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’ area e trasportare i feriti negli ospedali della zona.

Le immagini del video mostrano chiaramente i danni ai veicoli e la violenza dell’ urto, diventando una testimonianza diretta di quanto accaduto in Guatemala. La camionetta distrutta è il simbolo di uno schianto che non ha lasciato scampo.

L’ episodio ha scosso profondamente la comunità di San Benito e l’ intero dipartimento di Petén, riportando l’ attenzione sui pericoli della guida e sulle conseguenze di un veicolo fuori controllo in un centro abitato.

Nel video ripercorriamo la dinamica dell’ incidente senza fare ipotesi, mostrando ciò che è accaduto e il contesto in cui si è verificata questa tragedia stradale in Guatemala.

