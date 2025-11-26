Blitztv.it ESTERI Bagagli in mare durante la tempesta in Thailandia
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione
Bagagli in mare durante la tempesta in Thailandia
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Bagagli in mare durante la tempesta in Thailandia

29

Una tempesta al largo della Thailandia si è trasformata in un incubo per i passeggeri di una nave da crociera. Una manovra urgente per evitare un’onda anomala ha fatto scivolare in mare i bagagli stivati sui ponti esterni. I turisti hanno assistito impotenti alle loro valigie trascinate via dalle onde, con alcuni di loro che hanno perso anche passaporti e documenti essenziali. Le autorità portuali sono al lavoro per tentare un recupero.

Guarda il video per seguire l’intera scena.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags bagagliblitztvmarenavetempestathailandiatrolleyturistivaligie
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: kHPmK9pdTc4] Youtube Automatic

Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione

Top