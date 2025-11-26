Bagagli in mare durante la tempesta in Thailandia

Una tempesta al largo della Thailandia si è trasformata in un incubo per i passeggeri di una nave da crociera. Una manovra urgente per evitare un’onda anomala ha fatto scivolare in mare i bagagli stivati sui ponti esterni. I turisti hanno assistito impotenti alle loro valigie trascinate via dalle onde, con alcuni di loro che hanno perso anche passaporti e documenti essenziali. Le autorità portuali sono al lavoro per tentare un recupero.

Guarda il video per seguire l’intera scena.

