Bikini da urlo: l’estate di Elisabetta Canalis non finisce mai

L’estate non finisce mai per Elisabetta Canalis. In California dove vive le temperature sono miti e anche a novembre il clima è quello giusto per andare al mare. Ecco allora che Eli si regala una giornata in spiaggia sotto il sole con il marito Brian Perri e con la figlia Skyler. Un’occasione per sfoggiare il suo fisico allenato in un bikini da urlo…

