Bimbi da soli nel traffico: un eroe li salva all’ultimo secondo

Due bambini molto piccoli si trovano improvvisamente da soli su una strada trafficata della Florida. Le auto continuano a passare mentre il pericolo aumenta di secondo in secondo. Un uomo che sta guidando si accorge della scena, accosta, scende dall’auto e blocca il traffico per portarli in salvo. L’intervento, ripreso dalla telecamera di bordo, mostra tutta la tensione di quei momenti e la rapidità di una decisione che ha evitato il peggio.

