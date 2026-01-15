Blitztv.it ESTERI Bimbi da soli nel traffico: un eroe li salva all’ultimo secondo
Bimbi da soli nel traffico: un eroe li salva all’ultimo secondo
ESTERI

Bimbi da soli nel traffico: un eroe li salva all’ultimo secondo

Due bambini molto piccoli si trovano improvvisamente da soli su una strada trafficata della Florida. Le auto continuano a passare mentre il pericolo aumenta di secondo in secondo. Un uomo che sta guidando si accorge della scena, accosta, scende dall’auto e blocca il traffico per portarli in salvo. L’intervento, ripreso dalla telecamera di bordo, mostra tutta la tensione di quei momenti e la rapidità di una decisione che ha evitato il peggio.

