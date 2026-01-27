Blitztv.it ESTERI Bimbo vola dall’auto in corsa e si salva per miracolo
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Lamborghini sulla neve: la bravata notturna a Boston Lamborghini sulla neve: la bravata notturna a Boston
Bimbo vola dall’auto in corsa e si salva per miracolo
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Lamborghini sulla neve: la bravata notturna a Boston

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Bimbo vola dall’auto in corsa e si salva per miracolo

84

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più sconvolgenti dal mondo.

Un video che lascia senza parole e che in poche ore ha fatto il giro del web. Le immagini mostrano un SUV impegnato in una svolta a un incrocio trafficato della California quando, all’improvviso, la portiera anteriore si apre. In una frazione di secondo, un bambino di appena 19 mesi viene sbalzato fuori dall’auto e finisce sull’asfalto, proprio in mezzo alla carreggiata.
Il piccolo rotola sulla strada mentre le auto frenano di colpo. Nessun veicolo lo investe, per una manciata di centimetri. Una scena drammatica, ripresa da un altro automobilista, che ha subito fatto scattare l’allarme sui social e tra le autorità.

Alla guida del SUV c’era la madre del bambino. Dopo la caduta, la donna si ferma, scende dal veicolo, prende il figlio in braccio e poi riparte. Secondo la polizia, il bambino non era correttamente assicurato a un seggiolino, come previsto dalla legge californiana per i minori di due anni.
Il piccolo è stato trasportato in ospedale con ferite, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita e dovrebbe riprendersi completamente. Un esito che ha dell’incredibile, considerando la dinamica dell’incidente e il traffico presente in quel momento.

Le indagini hanno permesso di risalire all’identità della madre, che è stata arrestata con l’accusa di abuso su minore. Gli investigatori stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando eventuali responsabilità aggiuntive.

Questo video riaccende il dibattito sulla sicurezza dei bambini in auto e sull’importanza dell’uso corretto dei seggiolini. Bastano pochi secondi e una distrazione per trasformare un normale tragitto in una tragedia sfiorata.
Nel video completo vedrai le immagini dell’incidente, il momento della caduta e l’intervento immediato degli automobilisti presenti. Scene forti, che mostrano quanto sia sottile il confine tra la vita e la tragedia.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztv
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: IpDzU6Z-PNU] Youtube Automatic

Lamborghini sulla neve: la bravata notturna a Boston

Top