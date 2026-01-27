Bimbo vola dall’auto in corsa e si salva per miracolo

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più sconvolgenti dal mondo.

Un video che lascia senza parole e che in poche ore ha fatto il giro del web. Le immagini mostrano un SUV impegnato in una svolta a un incrocio trafficato della California quando, all’improvviso, la portiera anteriore si apre. In una frazione di secondo, un bambino di appena 19 mesi viene sbalzato fuori dall’auto e finisce sull’asfalto, proprio in mezzo alla carreggiata.

Il piccolo rotola sulla strada mentre le auto frenano di colpo. Nessun veicolo lo investe, per una manciata di centimetri. Una scena drammatica, ripresa da un altro automobilista, che ha subito fatto scattare l’allarme sui social e tra le autorità.

Alla guida del SUV c’era la madre del bambino. Dopo la caduta, la donna si ferma, scende dal veicolo, prende il figlio in braccio e poi riparte. Secondo la polizia, il bambino non era correttamente assicurato a un seggiolino, come previsto dalla legge californiana per i minori di due anni.

Il piccolo è stato trasportato in ospedale con ferite, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita e dovrebbe riprendersi completamente. Un esito che ha dell’incredibile, considerando la dinamica dell’incidente e il traffico presente in quel momento.

Le indagini hanno permesso di risalire all’identità della madre, che è stata arrestata con l’accusa di abuso su minore. Gli investigatori stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando eventuali responsabilità aggiuntive.

Questo video riaccende il dibattito sulla sicurezza dei bambini in auto e sull’importanza dell’uso corretto dei seggiolini. Bastano pochi secondi e una distrazione per trasformare un normale tragitto in una tragedia sfiorata.

Nel video completo vedrai le immagini dell’incidente, il momento della caduta e l’intervento immediato degli automobilisti presenti. Scene forti, che mostrano quanto sia sottile il confine tra la vita e la tragedia.

