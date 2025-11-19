Bin Salman, la domanda su Khashoggi fa infuriare Trump

Durante un punto stampa alla Casa Bianca, Donald Trump è intervenuto bruscamente dopo che una giornalista Abc ha fatto una domanda al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sull’omicidio di Jamal Khashoggi. Il presidente ha difeso l’ospite, dichiarando che “non sa nulla” del caso. Poi si è scagliato contro la giornalista: “Possiamo chiuderla qui. Non deve mettere in imbarazzo il nostro ospite facendo una domanda del genere”.

