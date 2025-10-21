Blitztv.it ESTERI Bolivia, tempesta di ghiaccio su Tarija: strade sommerse in 30 minuti
Video precedente Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo
Video successivo venezia 169 blitz venezia 169 blitz
Bolivia, tempesta di ghiaccio su Tarija: strade sommerse in 30 minuti
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

venezia 169 blitz

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Bolivia, tempesta di ghiaccio su Tarija: strade sommerse in 30 minuti

55

Trenta minuti di pura follia atmosferica. È quanto accaduto a Tarija, cittadina nel sud della Bolivia, dove nel fine settimana una violenta tempesta di ghiaccio ha trasformato completamente il paesaggio urbano. In appena mezz’ora, le strade sono state sommerse da quasi mezzo metro di grandine, provocando allagamenti e danni. Secondo gli esperti locali, si è trattato di un evento meteorologico estremo scatenato dal forte contrasto termico: la perturbazione ha colpito la zona mentre le temperature sfioravano i 30 gradi. L’improvviso cambiamento ha generato una grandinata intensa, paragonata da alcuni testimoni a una vera e propria “valanga dal cielo”. Fortunatamente non si registrano vittime, ma le immagini condivise sui social mostrano auto bloccate, tetti danneggiati e fiumi di ghiaccio nelle vie cittadine.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvboliviagrandinemaltempoTarijatempesta di ghiaccio
Video precedente
Privato: [ID: IETzZf2ZBS8] Youtube Automatic

Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo

Video successivo
Privato: [ID: lWa0666x3fc] Youtube Automatic

venezia 169 blitz

Top