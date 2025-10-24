Blitztv.it CRONACA Bologna, le immagino dello sfratto violento con il muro sfondato
Bologna, le immagino dello sfratto violento con il muro sfondato
CRONACA

Bologna, le immagino dello sfratto violento con il muro sfondato

71

Sfratto violento a Bologna in via Michelino: agenti in tenuta antisommossa hanno sfondato una porta e un muro. Lo sfratto non sarebbe legato a morosità: le famiglie pagavano regolarmente gli affitti ma la proprietà avrebbe deciso di convertire i locali in strutture per affitti brevi. Due famiglie sono state costrette a lasciare gli appartamenti dove vivevano anche dei bambini, tra cui uno disabile. Fuori dall’edificio ci sono stati scontri: un attivista è rimasto ferito alla testa. Propri gli attivisti di Plat sono andati in Comune a protestare e a chiedere risposte, lasciando lì anche la porta sfondata.

Tags blitztvbolognapoliziasfratto
