Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo
Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo
ESTERI

Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo

3

Attimi di paura all’aeroporto internazionale di San Paolo, in Brasile. Un Airbus A320 diretto a Porto Alegre è stato evacuato d’urgenza dopo che un incendio è divampato sulla pista poco prima del decollo. Secondo LATAM Airlines, il rogo è stato causato da un’apparecchiatura di terra utilizzata da una società subappaltata. Il fumo ha invaso l’area e l’equipaggio ha fatto scattare immediatamente l’evacuazione. Tutti i passeggeri sono riusciti a scendere senza conseguenze. Nel video, le immagini dell’aereo circondato dal fumo e dei soccorsi che intervengono per domare le fiamme.

