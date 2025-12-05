Blitztv.it ESTERI Buenos Aires, elicottero precipita su un campo da tennis: paura tra i presenti
Buenos Aires, elicottero precipita su un campo da tennis: paura tra i presenti


Un elicottero è precipitato improvvisamente su un campo da tennis nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Il pilota è rimasto gravemente ferito, mentre i due passeggeri sono stati soccorsi in condizioni stabili. L’area è stata subito isolata e posta sotto indagine per chiarire le cause dell’incidente. Nel video, le immagini drammatiche del relitto distrutto e dei soccorritori al lavoro tra i detriti.

