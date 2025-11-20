Blitztv.it GOSSIP Caduta shock a Miss Universo
Video precedente Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie
Video successivo Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli
Caduta shock a Miss Universo
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
GOSSIP

Caduta shock a Miss Universo

63

Iscriviti per non perdere i nostri video più virali!

La concorrente giamaicana Gabrielle Henry è precipitata dalla passerella durante la fase preliminare di Miss Universo in Thailandia. Un passo incerto, forse un tacco rimasto impigliato, e la scena si è trasformata in pochi istanti in un momento di grande tensione. Lo staff si è precipitato verso di lei e la candidata è stata portata via in barella tra lo stupore del pubblico. Un episodio che ha interrotto la serata e che sta facendo il giro dei social.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcadutaGabrielle Henryjamaicamiss universo
Video precedente
Privato: [ID: hAmXUNROTRo] Youtube Automatic

Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie

Video successivo
Privato: [ID: 3wDIDLYC1Sg] Youtube Automatic

Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli

Top