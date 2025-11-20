Caduta shock a Miss Universo

Iscriviti per non perdere i nostri video più virali!

La concorrente giamaicana Gabrielle Henry è precipitata dalla passerella durante la fase preliminare di Miss Universo in Thailandia. Un passo incerto, forse un tacco rimasto impigliato, e la scena si è trasformata in pochi istanti in un momento di grande tensione. Lo staff si è precipitato verso di lei e la candidata è stata portata via in barella tra lo stupore del pubblico. Un episodio che ha interrotto la serata e che sta facendo il giro dei social.

