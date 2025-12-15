Blitztv.it ESTERI California, boato improvviso: casa distrutta in un istante
California, boato improvviso: casa distrutta in un istante
ESTERI

California, boato improvviso: casa distrutta in un istante

Una potente esplosione ha distrutto una casa a Hayward, in California. Le immagini di una telecamera di sorveglianza catturano il momento in cui l’abitazione salta in aria e viene completamente spazzata via, danneggiando gravemente le case vicine. Sei persone sono rimaste ferite. La deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas sotterranea. Un video impressionante che mostra la forza dell’onda d’urto e il crollo istantaneo della struttura.

