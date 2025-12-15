California, boato improvviso: casa distrutta in un istante

Iscriviti al nostro canale per altri video sorprendenti e aggiornamenti dal mondo.

Una potente esplosione ha distrutto una casa a Hayward, in California. Le immagini di una telecamera di sorveglianza catturano il momento in cui l’abitazione salta in aria e viene completamente spazzata via, danneggiando gravemente le case vicine. Sei persone sono rimaste ferite. La deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas sotterranea. Un video impressionante che mostra la forza dell’onda d’urto e il crollo istantaneo della struttura.

