California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada

A Sacramento, in California, un elicottero medico è precipitato sulla Highway 50, tra le macchine. Alcuni automobilisti hanno ripreso il momento dello schianto. A bordo non c’erano pazienti ma il pilota, un paramedico e un’infermiera: tutti e tre sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Dopo l’incidente molti automobilisti si sono precipitato in soccorso dei feriti, aiutandoli a tirarli fuori dal velivolo.

