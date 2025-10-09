Blitztv.it ESTERI California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada
California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada
ESTERI

California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada

16

A Sacramento, in California, un elicottero medico è precipitato sulla Highway 50, tra le macchine. Alcuni automobilisti hanno ripreso il momento dello schianto. A bordo non c’erano pazienti ma il pilota, un paramedico e un’infermiera: tutti e tre sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Dopo l’incidente molti automobilisti si sono precipitato in soccorso dei feriti, aiutandoli a tirarli fuori dal velivolo.

