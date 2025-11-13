Camera, seduta sospesa per un malore del deputato Tabacci

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più visti del momento!

La seduta della Camera è stata interrotta dopo il malore che ha colpito il deputato del Pd Bruno Tabacci. Il parlamentare è stato accompagnato fuori dall’emiciclo e, al ritorno dei lavori, sono arrivati gli auguri di pronta ripresa da parte del presidente di turno dell’Assemblea, Sergio Costa. Nel video, il momento dello stop in Aula.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/