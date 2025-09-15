Camion inghiottito da una gigantesca voragine in strada

A Città del Messico, nel quartiere di Iztapalapa, un camion è stato praticamente inghiottito da una gigantesca voragine che si è formata in strada. L’asfalto si è aperto improvvisamente facendo precipitare per otto metri il mezzo, rimasto poi bloccato in posizione verticale. Per fortuna non ci sono stati feriti e le autorità hanno transennato la zona per poi rimuovere in sicurezza il camion.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/