Cani legati ai paraurti: la verità dietro i video virali

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali che fanno discutere il web.

Sui social sembrano scene senza spiegazione. Cani legati, infilati in sacchetti o sistemati in gabbiette appese ai paraurti e ai portelloni delle auto. Video che rimbalzano da TikTok a Instagram, da Douyin all’Occidente, e che vengono spesso descritti come l’ennesima moda folle e crudele.

Ma dietro queste immagini c’è un contesto preciso, che quasi sempre viene ignorato.

La maggior parte di questi video nasce durante il periodo del Capodanno cinese, quando ha luogo la Chunyun: la più grande migrazione stagionale del mondo. In quei giorni, centinaia di milioni di persone tornano nel villaggio natale per le festività, affrontando viaggi lunghissimi.

Le auto vengono riempite fino all’impossibile. Bagagli, scatoloni, regali, cibo ed elettrodomestici occupano ogni centimetro disponibile. Spesso il bagagliaio è inutilizzabile e l’abitacolo è già saturo.

In questo scenario, molti proprietari di cani si rifiutano di lasciare i propri animali da soli per una o due settimane o di affidarli a terzi. La scelta diventa quindi estrema: portare il cane con sé anche quando lo spazio non esiste più.

È così che nascono le soluzioni più assurde da vedere: cani fissati all’esterno dell’auto, appesi al portellone semiaperto o sistemati in trasportini legati fuori dal veicolo. Scene che, isolate dal contesto, sembrano solo crudeltà.

Nella maggior parte dei casi, però, non si tratta di abbandono né di spettacolo. I cani vengono assicurati con imbracature e legature multiple per evitare cadute immediate. Questo non significa che la pratica sia sicura.

I rischi restano altissimi: inalazione dei gas di scarico, detriti sollevati dalla strada, stress termico, pericolo in caso di incidente o fuga se l’animale si agita. È una soluzione di emergenza, non una scelta consapevole o consigliabile.

Ed è proprio questa contraddizione a rendere i video virali. Da una parte chi li trova commoventi, dall’altra chi li giudica inaccettabili. In mezzo, una realtà fatta di pressione sociale, logistica e culturale concentrata in pochi giorni all’anno.

Il video che stai per vedere racconta proprio questo: una pratica che sembra una moda folle, ma che nasce da una situazione estrema e temporanea.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

https://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/