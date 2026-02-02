Capibara in gara: chi resiste di più nel bagno caldo

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video piu’ virali dal mondo.

In Giappone si e’ svolta l’annuale competizione dedicata a uno degli animali piu’ amati del web: il capibara. Il video racconta una sfida tanto insolita quanto seguita, quella del “bagno piu’ lungo”, in cui questi grandi roditori vengono osservati mentre si rilassano nelle vasche di acqua calda, una pratica diventata celebre negli zoo giapponesi.

Quest’anno alla competizione hanno partecipato capibara provenienti da cinque zoo di diverse zone del Paese. Il format dell’evento e’ stato modificato rispetto alle edizioni precedenti: ogni zoo ha avviato il proprio timer in modo autonomo, rispettando l’orario abituale in cui l’animale e’ solito entrare nella vasca. Una scelta pensata per garantire condizioni piu’ naturali e ridurre lo stress degli animali.

Il video mostra le immagini dei capibara immersi nell’acqua calda, apparentemente immobili, mentre il tempo scorre. Una gara silenziosa, senza rumore e senza frenesia, in cui a fare la differenza e’ solo la capacita’ di restare a lungo immersi, seguendo il proprio ritmo.

La vincitrice dell’edizione di quest’anno e’ stata Prune, un capibara del Nagasaki Bio Park. Prune e’ rimasta nella vasca per 1 ora e 45 minuti, un tempo che le ha permesso di conquistare il primo posto e di superare tutti gli altri partecipanti. Una prestazione che nel video viene seguita minuto dopo minuto, con il timer che continua a scorrere mentre l’animale resta tranquillo nell’acqua.

Non tutti i partecipanti hanno pero’ dimostrato la stessa resistenza. Uno dei capibara in gara e’ stato eliminato quasi subito, dopo appena 17 secondi dall’inizio del bagno. Un contrasto netto che rende ancora piu’ evidente la particolarita’ della vittoria di Prune e la diversita’ di comportamento tra un animale e l’altro.

Tra i protagonisti piu’ attesi c’era anche Hechima, il capibara preferito dal pubblico. Nel video si vede la sua lunga permanenza nella vasca, durata oltre 1 ora e 23 minuti. Nonostante l’affetto dei fan, Hechima si e’ classificata al quarto posto, rimanendo comunque una delle concorrenti piu’ resistenti dell’edizione.

La competizione, cosi’ come mostrata nel video, non ha un tono agonistico tradizionale. Non ci sono premi in denaro ne’ gesti eclatanti, ma solo l’osservazione di un comportamento naturale che nel tempo e’ diventato un appuntamento fisso per gli zoo giapponesi e per il pubblico online.

Il bagno in acqua calda per i capibara e’ una pratica nota in Giappone, spesso associata ai mesi piu’ freddi. Le immagini del video mostrano un’atmosfera rilassata, con gli animali immersi fino al muso, mentre restano fermi o si muovono lentamente nella vasca.

La scelta di modificare il format della gara, con timer separati e orari personalizzati, ha reso l’edizione di quest’anno diversa dalle precedenti. Il video sottolinea questo cambiamento, spiegando come ogni zoo abbia seguito i tempi dell’animale, invece di imporre un orario unico per tutti.

Il successo di questo tipo di contenuti e’ legato anche alla loro semplicita’. Nel video non succede nulla di improvviso o spettacolare, ma proprio questa calma rende la visione rilassante e coinvolgente. Il pubblico segue il passare dei minuti, confronta i tempi e aspetta di scoprire chi restera’ piu’ a lungo nell’acqua.

La vittoria di Prune viene annunciata solo alla fine, dopo che tutti i tempi sono stati registrati. Il suo risultato di 1 ora e 45 minuti si e’ rivelato sufficiente per superare tutti gli altri capibara in gara e per conquistare il primo posto nell’edizione annuale.

Questo video racconta un evento curioso ma reale, che unisce il mondo degli animali alla tradizione giapponese delle vasche calde. Una competizione che ogni anno riesce a catturare l’attenzione del pubblico e a diventare virale sui social.

Guardando il video, si entra in un ritmo lento e quasi ipnotico, molto diverso da quello delle competizioni sportive tradizionali. Ed e’ proprio questa differenza a renderlo cosi’ seguito e condiviso.

