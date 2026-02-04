Cartagena sommersa: strade allagate dal mare in tempesta

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali che raccontano il mondo che cambia ogni giorno.

Nel video che accompagna questo racconto si vedono le immagini impressionanti delle forti inondazioni che hanno colpito Cartagena, in Colombia. La citta’ si e’ ritrovata sommersa dall’acqua a causa della combinazione tra mare di leva e piogge intense, un fenomeno che ha messo in difficolta’ residenti, commercianti e turisti.

Le immagini mostrano strade trasformate in fiumi, auto ferme nell’acqua e persone costrette a muoversi a piedi tra le correnti. In diversi quartieri, l’acqua ha invaso carreggiate, marciapiedi e ingressi delle abitazioni, rendendo impossibile la normale circolazione. Il mare, spinto dal vento e dalle condizioni meteo avverse, ha superato le barriere naturali e artificiali, riversandosi nelle zone urbane piu’ basse.

Secondo quanto riportato dai media locali, il fenomeno del mare di leva ha coinciso con forti precipitazioni che si sono abbattute sulla citta’ in poche ore. Questa combinazione ha causato un rapido accumulo d’acqua, mettendo sotto pressione il sistema di drenaggio urbano. Nel video si notano chiaramente i livelli dell’acqua che raggiungono le ginocchia delle persone e coprono parte dei veicoli parcheggiati.

Cartagena e’ una delle mete turistiche piu’ importanti della Colombia, ma eventi come questo mostrano quanto il territorio sia vulnerabile agli eventi climatici estremi. Le immagini non raccontano solo un episodio isolato, ma evidenziano un problema piu’ ampio legato alla gestione delle acque e all’impatto del cambiamento climatico sulle citta’ costiere.

Nel filmato si vedono anche commercianti costretti a chiudere le attivita’ e residenti che cercano di salvare cio’ che possono dall’acqua. Non emergono informazioni su vittime, ma i danni materiali appaiono evidenti. Le autorita’ locali hanno monitorato la situazione mentre l’acqua continuava a ristagnare in diverse zone della citta’.

Questo video documenta minuto per minuto cosa succede quando pioggia e mare si uniscono, mostrando una realta’ che sempre piu’ spesso colpisce le citta’ costiere dell’America Latina. Guardandolo, si ha la percezione concreta delle difficolta’ affrontate da chi vive in queste aree e di come eventi naturali possano trasformarsi rapidamente in emergenze urbane.

Le immagini parlano da sole e raccontano una Cartagena diversa da quella delle cartoline: una citta’ costretta a fare i conti con l’acqua che invade tutto, dalle strade ai quartieri piu’ frequentati. Un racconto visivo che aiuta a capire la portata del fenomeno e le sue conseguenze sulla vita quotidiana.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/