Cesare Cremonini si dà al sax: il “saggio” sui social dopo due settimane di studio

Dopo la fisarmonica, ora è la volta del sax. Cesare Cremonini sorprende i fan su Instagram con un video in cui suona il nuovo strumento che ha iniziato a studiare solo due settimane fa. “C’è ancora un universo da imparare – scrive -. Immergersi in questo strumento è una esperienza incredibile”. A 45 anni, con una carriera da stadi e hit senza tempo, Cremonini sceglie ancora la strada dell’apprendimento. E i risultati non si fanno attendere.

