Charlie Kirk, la fuga degli studenti dopo la sparatoria

Panico tra la folla alla Utah Valley University dopo gli spari al comizio di Charlie Kirk, noto attivista conservatore e stretto alleato del presidente Donald Trump. I video diffusi sui social documentano la fuga degli studenti tra i corridoi dell’ateneo. Il campus è stato subito messo in lockdown e tutte le lezioni sono state cancellate. Agli studenti e al personale rimasti all’interno degli edifici è stato chiesto di attendere l’intervento delle forze dell’ordine per essere scortati all’esterno in sicurezza.

