Charlie Kirk, la fuga degli studenti dopo la sparatoria
Charlie Kirk, la fuga degli studenti dopo la sparatoria
ESTERI

Charlie Kirk, la fuga degli studenti dopo la sparatoria

Panico tra la folla alla Utah Valley University dopo gli spari al comizio di Charlie Kirk, noto attivista conservatore e stretto alleato del presidente Donald Trump. I video diffusi sui social documentano la fuga degli studenti tra i corridoi dell’ateneo. Il campus è stato subito messo in lockdown e tutte le lezioni sono state cancellate. Agli studenti e al personale rimasti all’interno degli edifici è stato chiesto di attendere l’intervento delle forze dell’ordine per essere scortati all’esterno in sicurezza.

