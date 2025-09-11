Charlie Kirk, una persona in fuga dopo gli spari: è il cecchino?
Un filmato diffuso sui social mostra una persona correre sul tetto di un edificio dell’Utah Valley University subito dopo l’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Il video è stato registrato da uno studente della business school, che stava riprendendo la folla radunata per ascoltare Kirk. Nel cortile opposto si trova il Losee Center, da cui appare la sagoma. In un secondo filmato, la persona appare sdraiata sul tetto dell’edificio, come nella posizione utilizzata dai cecchini prima di sparare.
