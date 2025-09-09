Chiedono un biglietto “to Nice” e finiscono su un volo per… Tunisi

Due ragazze hanno postato su TikTok un video in cui salgono a bordo di un aereo, a Roma, convinte di andare a Nizza, in Francia, salvo poi scoprire di essere dirette a Tunisi. Come è possibile? Le due sostengono di aver chiesto un biglietto “to Nice”, cioè, per Nizza, e di averne ricevuto uno per Tunisi, complice la somiglianza della pronuncia in inglese. Ma in realtà non è escluso che la loro sia stata solo una trovata per raccogliere visualizzazioni sui social. In ogni caso, come si sente dalle risate nel video, hanno trovato “l’inconveniente” molto divertente.

