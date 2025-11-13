Blitztv.it CRONACA Cinque colpi in tre giorni a Milano: le immagini che lo tradiscono
CRONACA

La polizia ha arrestato a Milano un 48enne accusato di aver compiuto cinque rapine a esercizi commerciali in soli tre giorni. Gli agenti lo hanno individuato durante un controllo in strada, riconoscendo la bicicletta usata durante uno dei colpi. La perquisizione ha portato al ritrovamento di abiti e di una pistola scacciacani, mentre le immagini di videosorveglianza e i riconoscimenti delle vittime hanno consolidato il quadro indiziario. Il rapinatore si fingeva un cliente per non destare sospetti, per poi estrarre la pistola per spaventare le vittime: è sempre entrato a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello. In totale era riuscito a farsi dare oltre 2mila euro in tre giorni.

Tags blitztvMilanorapine
