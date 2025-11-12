Blitztv.it ESTERI Coloni mascherati incendiano caseificio in Cisgiordania
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Si addormenta alla guida: paura sul tram di San Francisco Si addormenta alla guida: paura sul tram di San Francisco
Coloni mascherati incendiano caseificio in Cisgiordania
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Si addormenta alla guida: paura sul tram di San Francisco

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Coloni mascherati incendiano caseificio in Cisgiordania

34

Vuoi vedere altri video virali? Iscriviti al nostro canale

Alcuni coloni israeliani con il volto coperto hanno dato fuoco a un caseificio nella zona di Beit Lid, in Cisgiordania, durante un violento raid. Le immagini mostrano camion e auto avvolti dalle fiamme. Quattro palestinesi sono rimasti feriti e diversi civili israeliani sono stati arrestati.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcirgiordaniaIsraeleraid
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: 45QddrxAUbs] Youtube Automatic

Si addormenta alla guida: paura sul tram di San Francisco

Top