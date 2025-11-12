Coloni mascherati incendiano caseificio in Cisgiordania

Vuoi vedere altri video virali? Iscriviti al nostro canale

Alcuni coloni israeliani con il volto coperto hanno dato fuoco a un caseificio nella zona di Beit Lid, in Cisgiordania, durante un violento raid. Le immagini mostrano camion e auto avvolti dalle fiamme. Quattro palestinesi sono rimasti feriti e diversi civili israeliani sono stati arrestati.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/