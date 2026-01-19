Colpisce l’avversario al volto prima del rigore: tutto ripreso

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più virali del web

Un gesto improvviso, violento e completamente lontano dall’azione di gioco.

Il video che sta facendo discutere arriva dal calcio dilettantistico gallese e mostra un episodio destinato a lasciare strascichi pesanti.

Le immagini, riprese dagli spalti con uno smartphone, documentano il momento in cui un calciatore colpisce con una gomitata al volto un avversario pochi istanti prima dell’esecuzione di un calcio di rigore. Il pallone non c’entra nulla. Il colpo arriva a gioco fermo, davanti agli occhi di altri giocatori, ma senza un intervento immediato dell’arbitro.

Il filmato è stato condiviso sui social e nel giro di poche ore è diventato virale, scatenando indignazione e commenti durissimi. Molti utenti hanno parlato di un gesto ingiustificabile, chiedendo provvedimenti esemplari.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, l’episodio è avvenuto durante una partita di campionato locale tra Trearddur Bay e Porthmadog. Il giocatore colpito è caduto a terra dopo l’impatto, mentre l’autore della gomitata si è allontanato come se nulla fosse accaduto.

Solo dopo la diffusione del video sono scattati i primi interventi ufficiali. Il club del giocatore coinvolto ha preso le distanze dal gesto, annunciando una sospensione interna e dichiarando di non tollerare comportamenti violenti.

La vicenda non si è fermata al campo sportivo. Le autorità hanno avviato un’indagine e un uomo è stato arrestato con l’accusa di aggressione, a dimostrazione di come le immagini abbiano avuto un ruolo centrale nel chiarire quanto accaduto.

Il caso riaccende il dibattito sulla violenza nel calcio dilettantistico e sull’importanza delle riprese amatoriali, sempre più decisive nel far emergere episodi che altrimenti resterebbero impuniti.

Nel video che accompagna questo articolo puoi vedere l’esatto momento della gomitata, il contesto in cui è avvenuta e perché quelle immagini hanno avuto un impatto così forte sull’opinione pubblica.

Guarda il filmato fino alla fine per capire cosa è successo davvero e perché questo episodio sta facendo così discutere.



