Como, le capre fuggono dai lupi: i vigili del fuoco le riportano a casa

Le immagini raccontano l’intervento sul Monte Cardinello, nel comune di Dosso del Liro, dove 37 capre erano rimaste bloccate per dieci giorni a 2.500 metri dopo un attacco di lupi. I vigili del fuoco di Como, con il supporto dell’elicottero Drago VF166, hanno raggiunto la zona impervia e hanno guidato il gregge in sicurezza fino alla malga della giovane pastora a cui apparteneva. Una discesa complessa, tra neve e massi, conclusa nel migliore dei modi.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/