Blitztv.it ANIMALI Como, le capre fuggono dai lupi: i vigili del fuoco le riportano a casa
Video precedente Gioia Tauro, carico esplosivo in un container: il momento in cui viene fatto brillare Gioia Tauro, carico esplosivo in un container: il momento in cui viene fatto brillare
Video successivo Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo
Como, le capre fuggono dai lupi: i vigili del fuoco le riportano a casa
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ANIMALI

Como, le capre fuggono dai lupi: i vigili del fuoco le riportano a casa

39

Le immagini raccontano l’intervento sul Monte Cardinello, nel comune di Dosso del Liro, dove 37 capre erano rimaste bloccate per dieci giorni a 2.500 metri dopo un attacco di lupi. I vigili del fuoco di Como, con il supporto dell’elicottero Drago VF166, hanno raggiunto la zona impervia e hanno guidato il gregge in sicurezza fino alla malga della giovane pastora a cui apparteneva. Una discesa complessa, tra neve e massi, conclusa nel migliore dei modi.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcaprecomoMonte Cardinellovigili-del-fuoco
Video precedente
Privato: [ID: 7kfuVZkQWFM] Youtube Automatic

Gioia Tauro, carico esplosivo in un container: il momento in cui viene fatto brillare

Video successivo
Privato: [ID: Tod5_0ULjAY] Youtube Automatic

Brasile, aereo in fiamme sulla pista: paura prima del decollo

Top