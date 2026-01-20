Coyote nuota fino ad Alcatraz: avvistamento incredibile

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali più incredibili del web.

Un avvistamento fuori dall’ordinario ha sorpreso San Francisco e il mondo intero. Nelle immagini che stanno facendo il giro del web si vede un coyote nuotare nelle acque della baia e raggiungere uno dei luoghi più iconici degli Stati Uniti: l’isola di Alcatraz.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’animale è stato notato mentre attraversava a nuoto un tratto di mare noto per le sue correnti forti e le temperature rigide. Una scena rara, che ha immediatamente attirato l’attenzione di residenti, turisti e autorità. Il coyote, animale selvatico più comune nelle aree urbane della California di quanto si possa pensare, difficilmente viene associato a imprese di questo tipo.

Nel video si vede l’animale avanzare con decisione in acqua, mantenendo la rotta verso l’isola che un tempo ospitava il carcere di massima sicurezza più famoso d’America. Alcatraz, situata nella baia di San Francisco, è oggi una meta turistica molto frequentata, ma resta un ambiente isolato e circondato da acque considerate impegnative anche per nuotatori esperti.

L’avvistamento ha fatto scattare le segnalazioni ai ranger e alle autorità competenti, che hanno seguito la situazione per garantire la sicurezza dell’animale e delle persone presenti sull’isola. Le immagini mostrano un comportamento calmo ma determinato, segno di una capacità di adattamento che da anni caratterizza la fauna selvatica nelle grandi città americane.

Il caso ha acceso anche il dibattito sulla presenza sempre più frequente di animali selvatici in contesti urbani. I coyote, in particolare, sono noti per la loro intelligenza e per la capacità di muoversi in ambienti complessi, sfruttando parchi, aree verdi e perfino infrastrutture cittadine. Tuttavia, vedere uno di loro affrontare la baia a nuoto resta un evento eccezionale.

Nel video raccontiamo cosa è successo, come è stato individuato il coyote e perché questo episodio ha colpito così tanto l’opinione pubblica. Senza sensazionalismi, ma con i fatti, mostriamo le immagini dell’animale in acqua e l’arrivo sull’isola, spiegando perché l’episodio è stato definito insolito anche dagli esperti.

Si tratta di una storia che unisce stupore, natura e città, e che dimostra ancora una volta come la fauna selvatica riesca a sorprendere anche nei luoghi più iconici e controllati. Un evento breve, ma sufficiente per diventare virale e finire sulle principali testate internazionali.

Guarda il video per scoprire l’intera sequenza dell’avvistamento e capire perché questo coyote è diventato protagonista di una delle notizie più curiose del momento.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/