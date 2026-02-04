Crolla una gru a Wuhan: auto travolte, un morto

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali più discussi del momento.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Wuhan, in Cina, durante le operazioni in un cantiere della metropolitana. Nel video vediamo cosa è successo la mattina del 1° febbraio, quando una gru a portale è crollata improvvisamente durante le operazioni di smontaggio nel cantiere della linea 12 della metro, in corrispondenza della stazione Xinchun.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto intorno alle 11:16. Durante le operazioni di rimozione della gru, una delle sue gambe di supporto si è ribaltata, cadendo all’esterno dell’area di cantiere. Il crollo ha coinvolto due veicoli che stavano transitando sulla strada adiacente in quel momento, causando danni significativi.

Uno degli automobilisti coinvolti, il signor Wei, era alla guida di una delle auto colpite. Nel suo racconto ha spiegato di aver sentito un forte boato quando la gru ha colpito il paraurti del veicolo. Per alcuni secondi è rimasto immobile all’interno dell’auto, sotto shock, prima di rendersi conto di quanto accaduto. Un dettaglio che rende l’episodio ancora più drammatico è che quel giorno era il suo compleanno.

Dopo l’incidente, ripensando a quanto successo, l’uomo ha raccontato di aver provato una forte paura. Anche suo figlio, venuto a conoscenza dell’accaduto mentre viaggiava su un treno ad alta velocità per il rientro, ha vissuto momenti di grande apprensione per la sorte del padre.

Le autorità locali hanno confermato che l’incidente ha provocato un morto e un ferito. L’Ufficio per la gestione delle emergenze di Wuhan ha diffuso una nota ufficiale in cui si comunica che sono state avviate le indagini per chiarire le cause del crollo e per accertare eventuali responsabilità. Sono in corso anche le operazioni di gestione delle conseguenze e di assistenza alle persone coinvolte.

Il video mostra un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati ai cantieri urbani e sulle misure di sicurezza durante le operazioni più delicate, come lo smontaggio di strutture di grandi dimensioni. Un attimo può fare la differenza tra la normalità e una tragedia.

