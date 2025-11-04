Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley

Un principe in versione sportiva. William d’Inghilterra, erede al trono britannico, ha messo da parte la formalità per un momento di puro divertimento, partecipando a una partita di pallavolo con un gruppo di giovani sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. La scena, ripresa durante un evento pubblico, mostra il principe in abiti casual mentre si cimenta in battute e schiacciate, tra risate e applausi dei presenti.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/