Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley
ESTERI

Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley

3

Un principe in versione sportiva. William d’Inghilterra, erede al trono britannico, ha messo da parte la formalità per un momento di puro divertimento, partecipando a una partita di pallavolo con un gruppo di giovani sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. La scena, ripresa durante un evento pubblico, mostra il principe in abiti casual mentre si cimenta in battute e schiacciate, tra risate e applausi dei presenti.

