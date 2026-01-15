Blitztv.it FUN Dentiera cade nel buffet: la reazione dei clienti
Dentiera cade nel buffet: la reazione dei clienti
FUN

Dentiera cade nel buffet: la reazione dei clienti

22

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più virali dal mondo.

Un episodio surreale ha lasciato senza parole i clienti di un ristorante self-service a Rio de Janeiro. Durante il servizio al buffet, un anziano ha fatto cadere accidentalmente la propria dentiera all’interno del contenitore dei fagioli.

Il gesto successivo ha sorpreso tutti i presenti e la scena, ripresa in video, è stata condivisa sui social, diventando rapidamente virale. Una sequenza breve che ha generato reazioni, commenti e stupore tra gli utenti online.
